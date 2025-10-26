Beatrice Bellucci morta in un incidente l'elenco delle strade più pericolose di Roma

Via Cristoforo Colombo e via del Mare, via Portuense, Lungotevere della Vittoria. Sono alcune delle strade di Roma dove le auto si sfidano in corse clandestine. Sabato notte Beatrice Bellucci è morta in un incidente, dopo che una Bmw le è piombata addosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

beatrice bellucci morta incidenteBeatrice Bellucci morta in un incidente, l’elenco delle strade più pericolose di Roma - Via Cristoforo Colombo e via del Mare, via Portuense, Lungotevere della Vittoria. Scrive fanpage.it

beatrice bellucci morta incidenteChi era Beatrice Bellucci, la 20enne morta nell'incidente a Roma - La ragazza, che viveva all'Infernetto, aveva militato nelle formazioni giovanili del Volley Roma Club. Segnala tg24.sky.it

beatrice bellucci morta incidenteChi era Beatrice Bellucci, la studentessa morta sulla Cristoforo Colombo - Aveva 20 anni, viveva all’Infernetto e studiava Giurisprudenza a Roma Tre. Lo riporta rainews.it

