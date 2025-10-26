Beatrice Bellucci morta in incidente sulla Colombo sfogo del papà | Con corse clandestine non c' entra nulla

Il padre di Beatrice Bellucci, la ragazza morta in un incidente a Roma, sulla Colombo, smentisce l'ipotesi delle corse clandestine: lo sfogo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Beatrice Bellucci morta in incidente sulla Colombo, sfogo del papà: "Con corse clandestine non c'entra nulla"

