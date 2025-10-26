Beatrice Bellucci il papà | Non la vedevo più on line le abbiamo geolocalizzate ma Bibbi non c?era più
Davanti alla villetta della famiglia di Beatrice la processione di amici e conoscenti è continua. Suo papà Andrea non si dà pace: «Il mio angioletto sta qua. È. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Tragedia nella notte a Roma: Beatrice Bellucci, 20 anni, è morta in un terribile incidente avvenuto su via Cristoforo Colombo, all'altezza di piazza dei Navigatori. La giovane, studentessa di Giurisprudenza a Roma Tre e giocatrice di volley, era passeggera di
Beatrice Bellucci, i messaggi di cordoglio per la 20enne morta in un incidente: «L'AS Roma piange la sua scomparsa, nel cuore portava i nostri colori»