?Beatrice Bellucci il padre del conducente Bmw | Nessuna gara clandestina mio figlio è stato tamponato lo dice anche l' amico

Si continua a indagare per capire cosa sia accaduto la sera del 24 ottobre a Roma, sulla Cristoforo Colombo, quando l'auto su cui viaggiava Beatrice Bellucci è stata travolta. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - ?Beatrice Bellucci, il padre del conducente Bmw: «Nessuna gara clandestina, mio figlio è stato tamponato, lo dice anche l'amico»

