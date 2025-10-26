Beatrice Bellucci il dolore di papà Andrea | Non c' entrava nulla con le corse clandestine Chi l' ha uccisa deve pagare ma sarà fuori tra 10 anni

«Beatrice era una ragazza splendida, sana. Non beveva, non fumava, amava divertirsi, ma sempre con la testa sulle spalle». Andrea sta affrontando il dolore più grande: sua. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Beatrice Bellucci, il dolore di papà Andrea: «Non c'entrava nulla con le corse clandestine. Chi l'ha uccisa deve pagare, ma sarà fuori tra 10 anni»

