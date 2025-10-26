Beatrice Bellucci chi era la vittima dell' incidente sulla Colombo | il tifo per la Roma e la passione per il volley
Alla vigilia del match con il Sassuolo, l'As Roma ha voluto ricordare la figura della ragazza di 20 anni scomparsa nell'incidente stradale di venerdì 24 ottobre 2025. Oltre al tifo, condiviso con il padre Andrea, per la formazione capitolina, la giovane è stata anche una pallavolista tesserata con il Roma Volley Club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
«Beatrice era una ragazza splendida, sana. Non beveva, non fumava, amava divertirsi, ma sempre con la testa sulle spalle». Andrea sta affrontando il dolore più grande: sua figlia Beatrice Bellucci è morta a soli 20 anni. La Mini Cooper su cui viaggiava insiem
Il padre di Beatrice Bellucci: "Amava sport e moda. Ho capito quando non ha risposto in chat"
Beatrice Bellucci morta, studentessa di legge e tifosa della Roma: chi era vittima dell'incidente sulla Colombo - Si chiamava Beatrice Bellucci la ragazza di 20 morta nell'incidente di ieri a Roma, su via Cristoforo Colombo.
Beatrice Bellucci muore a 20 anni nello scontro tra una Mini e una Bmw, tre feriti. Ipotesi corsa clandestina - La studentessa universitaria era seduta sul sedile passeggero della Mini, guidata da un'amica.
Tragedia sulla Colombo, chi era Beatrice Bellucci. La corsa della Bmw e lo schianto sulla Mini - Si chiamava Beatrice Bellucci la vittima del terribile incidente mortale avvenuto ieri sera, intorno alle 22 su via Cristoforo Colombo, ...