Beatrice Bellucci 20enne morta a Roma in un incidente stradale il padre | Era una ragazza splendida e sana
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il racconto del papà: l’ultimo messaggio non ricevuto. Andrea Bellucci ricorda quei momenti drammatici: “ Io e mia moglie Teresa eravamo a cena vicino casa. Verso le 21 ho scritto a Beatrice, ma non ha risposto. Normalmente era sempre connessa, quindi ho iniziato a preoccuparmi “. Queste parole rilasciate a La Repubblica raccontano la scoperta della tragedia che ha strappato la vita alla figlia ventenne. La corsa alla scoperta della verità. Sapendo che Beatrice era uscita con un’amica, il padre racconta di aver contattato la madre dell’amica: “ Aveva il cellulare sincronizzato con il GPS e si è accorta che Beatrice era ferma da ore in piazza dei Navigatori “. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
