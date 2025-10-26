Battlefield 6 le modalità della Battle Royale RedSec sono state svelate da un leak?

Secondo le ultime indiscrezioni, Battlefield 6 si prepara a entrare nel mercato delle Battle Royale con RedSec, una modalità standalone gratuita in arrivo, secondo fonti interne, il 28 ottobre. Il leak, diffuso da ModernWarzone, rivela che Electronic Arts e DICE avrebbero optato per un lancio “silenzioso”, senza grandi campagne promozionali, concentrandosi invece sulla stabilità e sulla raccolta dei primi dati di gioco. Le informazioni trapelate indicano che RedSec includerà, al debutto, solo due modalità principali: partite da 100 giocatori suddivisi in 25 squadre da quattro o 50 coppie da due. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Battlefield 6, le modalità della Battle Royale RedSec sono state svelate da un leak?

