Prima della competizione elettorale aveva invitato da queste colonne i candidati – non solo governatori, ma anche al consiglio – a parlare di mafia, e di come combatterla. Ora che l’esito delle regionali è alle spalle, ma con Prato che in primavera si ritroverà alle urne per scegliere il sindaco, abbiamo chiesto a Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto, di fare un bilancio e un’analisi. Qual è la sua analisi sul livello di attenzione e approfondimento che i candidati alle elezioni regionali (o i loro esponenti locali) hanno dedicato al tema della criminalità organizzata e del riciclaggio a Prato durante la campagna elettorale? Lei proprio da queste colonne aveva lanciato un appello in questo senso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Battaglia per la legalità: "Osservatorio sulle mafie e una Polizia regionale. La politica può incidere"