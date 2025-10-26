Bastianini show da 19esimo a settimo Bezzecchi soffre ma conserva il terzo posto in campionato
Enea Bastianini rimonta fino alla settima posizione, Marco Bezzecchi non va oltre l'undicesima posizione. Si riassume così il Gran Premio della Malesia dei riminesi, terz'ultima prova del mondiale MotoGp. Scattato dalla 19esima piazza, ‘Bestia’ ha recuperato ben dodici posizioni. “Ci manc aancora. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
