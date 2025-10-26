Basket - serie dr1 maschile Skywalkers oggi vogliono dimostrare di essere più Legends di Carrara

Match casalingo per Skywalkers, oggi, alle 18, alla palestra di San Concordio contro Carrara Legends. Gli amaranto di Nalin devono riscattare la sconfitta rimediata in maniera rocambolesca nell’ultima gara contro la Juve Pontedera. Si troveranno di fronte un roster in grado di dare battaglia fino alla fine, ma che, al momento, ha all’attivo solo una vittoria, contro le due di Sky. "La gara si giocherà su un parquet diverso dal solito – ha commentato Nalin – e ci auguriamo che tante persone possano venirci a vedere, come in occasione della prima gara al palazzetto, con il settore giovanile che è venuto a seguirci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

