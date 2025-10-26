Basket Serie B femminile L’Oleificio Toscani ci mette il cuore e la grinta ma festeggia Perugia

Perugia 60 Costone 56 PERUGIA: Parolai 16, Gambellunghe 11, Cernicchi 3, Abelli, Scarpato 12, Aquinardi, Falbo 7, Falkowska 4, Iacchettini, Rudzka 5, Manganello 2, Fausti. Allenatore Posti. COSTONE: Samokhvalova 10, Miccoli 11, Braida ne, Casini, Bonaccini G. ne, Sposato ne, Pierucci 6, Bonaccini V. 8, Nanni, Sabia 8, Kazantseva 13. Allenatore Fattorini. Arbitri: Antonelli, Baldassini. Parziali: 16-16, 31-29, 50-44. PERUGIA – La serie di vittorie consecutive dell’Oleificio Toscani si interrompe a Perugia. Costone battuto dalle umbre per 60-56 al termine di una partita in cui comunque le senesi non hanno demeritato, tutt’altro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

