Basket serie B Adamant in trasferta sono 4 su 4 A Pesaro la chiude Renzi nel finale
loreto pesaro 73 adamant ferrara 83 LORETO: Delfino 23, Del Prete ne, Aglio 1, Arduini ne, Valentini 22, Pasquini ne, Sgarzini 8, Tognacci 8, Graziani ne, Lomtadze, Pillastrini 6, Terenzi 5. All. Ceccarelli. ADAMANT FERRARA: Dioli ne, Bellini 8, Sackey 3, Renzi 18, Pellicano 9, Santiago 7, Tio 6, Solaroli 7, Marchini 11, Casagrande 8, Caiazza 6. All. Benedetto. Parziali: 16-26; 31-45; 53-60. L’Adamant fa quattro su quattro fuori casa e torna a vincere cancellando il ko con Imola, mostrando di nuovo la bella faccia vista fin qui lontano dalla Bondi Arena. A Pesaro, neopromossa come Ferrara, un’altra volta i biancazzurri conducono per tutti 40’ e nonostante qualche patema di troppo nel finale portano a casa un successo più che meritato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Pronti per la 4ª giornata della Serie A Unipol 2025/26? Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! ? Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA$TuttoUnAltroSport - X Vai su X
ZONE PRESS / BASKET / Serie C IV Giornata d'Andata (19/10/25) FLUIDOTECNICA AIRONI ROBBIO 73 Basket Legnano 78 INTERVISTA: Alberto MANZINI (Assistant Coach Aironi Robbio) ----------------------------------------- Aironi Pallac - facebook.com Vai su Facebook
Basket serie B. Adamant, in trasferta sono 4 su 4. A Pesaro la chiude Renzi nel finale - Nel duello tra neopromosse la squadra di Benedetto guida sempre e negli ultimi istanti si affida ai suoi veterani. Riporta msn.com
Basket serie B. Adamant a Pesaro per ripartire. E’ un duello tra neopromosse - "Vogliamo andare a Pesaro a fare risultato, l’attenzione della squadra in settimana è sempre stata alta". Secondo ilrestodelcarlino.it
Serie B Interregionale - 5a giornata 25-26: calendario, risultati sabato, classifiche - Siamo alla quinta giornata della stagione regolare, spalmata su due giorni dal ... Lo riporta pianetabasket.com