loreto pesaro 73 adamant ferrara 83 LORETO: Delfino 23, Del Prete ne, Aglio 1, Arduini ne, Valentini 22, Pasquini ne, Sgarzini 8, Tognacci 8, Graziani ne, Lomtadze, Pillastrini 6, Terenzi 5. All. Ceccarelli. ADAMANT FERRARA: Dioli ne, Bellini 8, Sackey 3, Renzi 18, Pellicano 9, Santiago 7, Tio 6, Solaroli 7, Marchini 11, Casagrande 8, Caiazza 6. All. Benedetto. Parziali: 16-26; 31-45; 53-60. L’Adamant fa quattro su quattro fuori casa e torna a vincere cancellando il ko con Imola, mostrando di nuovo la bella faccia vista fin qui lontano dalla Bondi Arena. A Pesaro, neopromossa come Ferrara, un’altra volta i biancazzurri conducono per tutti 40’ e nonostante qualche patema di troppo nel finale portano a casa un successo più che meritato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B. Adamant, in trasferta sono 4 su 4. A Pesaro la chiude Renzi nel finale