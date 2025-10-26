Basket serie A2 | Givova Scafati-Libertas Livorno 92-82 | rimonta impossibile poi la resa amaranto nel finale

Livornotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Libertas esce sconfitta dal PalaMangano di Scafati per 92-82 al termine di una gara giocata a sprazzi dal quintetto di Diana che entra tardi in partita ed è costretto a rincorrere per 40'. Ne viene fuori un incontro che gli amaranto provano più volte a rimettere in piedi, rimontando anche da. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Basket, serie A2 | Givova Scafati-Bi.Emme Service Libertas Livorno in diretta. Live - palla a due alle 18 di questa domenica 26 ottobre, arbitri Gagliardi, Maschietto e Cattani - Secondo livornotoday.it

basket serie a2 givovaA2 - La sfida Valtur Brindisi vs. Givova Scafati infiamma la Puglia - 26 è in programma un big match dal sapore intenso: la capolista Valtur Brindisi ospita ... Segnala pianetabasket.com

basket serie a2 givovaA2 - Arriva Livorno, la Givova Scafati vuole tenere aperta la striscia vincente - La sfida contro la Libertas Livorno – palla a due domenica 26 ottobre, ore 18 alla Beta Ricambi Arena- Come scrive pianetabasket.com

Cerca Video su questo argomento: Basket Serie A2 Givova