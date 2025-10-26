Basket serie A2 | Givova Scafati-BiEmme Service Libertas Livorno in diretta Live
La Libertas Livorno nuovamente targata Bi.Emme Service scende a Scafati - palla a due alle 18 di questa domenica 26 ottobre, arbitri Gagliardi, Maschietto e Cattani - con la voglia matta di stupire ancora e dar seguito all'ottimo avvio di campionato. Avversario di turno la temibilissima Givova. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Pronti per la 4ª giornata della Serie A Unipol 2025/26? Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! ? Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA$TuttoUnAltroSport - X Vai su X
ZONE PRESS / BASKET / Serie C IV Giornata d'Andata (19/10/25) FLUIDOTECNICA AIRONI ROBBIO 73 Basket Legnano 78 INTERVISTA: Alberto MANZINI (Assistant Coach Aironi Robbio) ----------------------------------------- Aironi Pallac Vai su Facebook
A2 - La sfida Valtur Brindisi vs. Givova Scafati infiamma la Puglia - 26 è in programma un big match dal sapore intenso: la capolista Valtur Brindisi ospita ... Scrive pianetabasket.com
A2 - Unieuro Forlì vs Givova Scafati e' gia' scontro tra deluse - 26 propone un incontro che, sulla carta, avrebbe dovuto essere uno dei più attesi della stagione: Unieuro Forlì contro Givova ... Lo riporta pianetabasket.com
Serie A2 Old Wild West 2025/26 – La preview della 4^ giornata - CALENDARIOQuarta giornata di Serie A2 Old Wild West 2025/26, primo turno infrasettimanale. Si legge su basketinside.com