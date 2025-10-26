Basket serie A2 | Givova Scafati-BiEmme Service Libertas Livorno in diretta Live

Livornotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Libertas Livorno nuovamente targata Bi.Emme Service scende a Scafati - palla a due alle 18 di questa domenica 26 ottobre, arbitri Gagliardi, Maschietto e Cattani - con la voglia matta di stupire ancora e dar seguito all'ottimo avvio di campionato. Avversario di turno la temibilissima Givova. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

