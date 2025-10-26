Basket Olimpia Milano e Brescia vincono | in Serie A domina il fattore campo
Si è conclusa oggi la quarta giornata del massimo campionato italiano di basket e sui parquet del Belpaese a farla da padrona è stato il fattore campo. Da Milano a Bologna, passando per Brescia, Napoli, Trieste e Cremona vincono tutte le formazioni di casa. EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – UMANA REYER VENEZIA 101-88. Dura un tempo la resistenza della Reyer Venezia all’Unipol Forum di Assago, dove i veneti combattono alla pari con l’EA7 Emporio Armani Milano per 20 minuti, seppur quasi sempre obbligati a inseguire. Ma nel terzo quarto alza il ritmo offensivo la squadra di Ettore Messina, che poi trova un ottimo Tonut in fase difensiva, con Shields, Brooks e Booker letali al tiro (23 punti a testa) e il divario diventa improbo da richiudere per Venezia. 🔗 Leggi su Oasport.it
