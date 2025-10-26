Basket in Serie A domina il fattore campo
Si è conclusa oggi la quarta giornata del massimo campionato italiano di basket e sui parquet del Belpaese a farla da padrona è stato il fattore campo. Da Milano a Bologna, passando per Brescia, Napoli, Trieste e Cremona vincono tutte le formazioni di casa. EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – UMANA REYER VENEZIA 101-88. Dura un tempo la resistenza della Reyer Venezia all’Unipol Forum di Assago, dove i veneti combattono alla pari con l’EA7 Emporio Armani Milano per 20 minuti, seppur quasi sempre obbligati a inseguire. Ma nel terzo quarto alza il ritmo offensivo la squadra di Ettore Messina, che poi trova un ottimo Tonut in fase difensiva, con Shields, Brooks e Booker letali al tiro (23 punti a testa) e il divario diventa improbo da richiudere per Venezia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Pronti per la 4ª giornata della Serie A Unipol 2025/26? Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! ? Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA$TuttoUnAltroSport - X Vai su X
ZONE PRESS / BASKET / Serie C IV Giornata d'Andata (19/10/25) FLUIDOTECNICA AIRONI ROBBIO 73 Basket Legnano 78 INTERVISTA: Alberto MANZINI (Assistant Coach Aironi Robbio) ----------------------------------------- Aironi Pallac - facebook.com Vai su Facebook
Basket femminile, vincono le favorite in Serie A1 - Si è appena conclusa la terza giornata del massimo campionato italiano femminile di basket e con la Geas Sesto San Giovanni ferma ai box per il turno di ... Scrive oasport.it
Serie A Basket, Cantù-Reggio Emilia 83-78: gli highlights - Grande giornata per la Pallacanestro Cantù, che torna in Serie A dopo quattro anni di assenza e cancella il - Segnala sport.sky.it
Basket: presentata a Bologna la serie A 2025-26 - E' stata presentata a Bologna la nuova stagione di campionato di Lega Basket serie A Unipol 2025/26, che inizierà il 4 ottobre, con l'anticipo Pallacanestro Trieste- Da ansa.it