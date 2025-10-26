Basket - DR1 maschile Libertas derby duro a Pisa
La Libertas, capolista a punteggio pieno, con 6 punti, assieme al Gea Grosseto, affronterà oggi, alle 18, il Cosmocare Cus Pisa al "Palacus". I pisani, al momento, possono vantare solo una vittoria nello scorso match contro Donoratico, espugnato per 68-67. I biancorossi di Piochi arrivano, invece, dall’anticipo vittorioso contro Cmb Carrara. "Affronteremo Cus Pisa in casa loro – ha commentato Piochi –, squadra molto esperta, con una classifica che non rispecchia il valore del team allenato da Dari. All’attivo ha una vittoria e due sconfitte; un roster retrocesso, ma che ha tenuto molti giocatori dello scorso anno (come Burgalassi, Spagnoli e Siena), ma che ha aggiunto giocatori di spessore come Malfatti e Fiorindi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
