Basket - DR1 maschile Libertas derby duro a Pisa

Sport.quotidiano.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Libertas, capolista a punteggio pieno, con 6 punti, assieme al Gea Grosseto, affronterà oggi, alle 18, il Cosmocare Cus Pisa al "Palacus". I pisani, al momento, possono vantare solo una vittoria nello scorso match contro Donoratico, espugnato per 68-67. I biancorossi di Piochi arrivano, invece, dall’anticipo vittorioso contro Cmb Carrara. "Affronteremo Cus Pisa in casa loro – ha commentato Piochi –, squadra molto esperta, con una classifica che non rispecchia il valore del team allenato da Dari. All’attivo ha una vittoria e due sconfitte; un roster retrocesso, ma che ha tenuto molti giocatori dello scorso anno (come Burgalassi, Spagnoli e Siena), ma che ha aggiunto giocatori di spessore come Malfatti e Fiorindi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

basket dr1 maschile libertas derby duro a pisa

© Sport.quotidiano.net - Basket - "DR1" maschile. Libertas, derby duro a Pisa

Argomenti simili trattati di recente

basket dr1 maschile libertasBasket - "DR1" maschile. Libertas, derby duro a Pisa - La Libertas, capolista a punteggio pieno, con 6 punti, assieme al Gea Grosseto, affronterà oggi, alle 18, il Cosmocare Cus Pisa al "Palacus". Scrive sport.quotidiano.net

basket dr1 maschile libertasBasket - serie "dr1» maschile. Skywalkers oggi vogliono dimostrare di essere più Legends di Carrara - Match casalingo per Skywalkers, oggi, alle 18, alla palestra di San Concordio contro Carrara Legends. Da msn.com

basket dr1 maschile libertasBasket - "DR1" maschile. Libertas affronta Carrara - La sfida tra Libertas e Cmb Carrara sarà arbitrata da Daniele Cabizza di Pisa e da Niccolò Fornai di Poggibonsi. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Dr1 Maschile Libertas