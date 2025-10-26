Bartoccini graffia a Cuneo Seconda vittoria in trasferta

HONDA CUNEO 2 BARTOCCINI PERUGIA 3 (25-27, 25-23, 25-16, 15-25, 8-15) CUNEO: Pucelj 22, Diop 17, Keene 15, Pritchard 14, Cecconello 7, Signorile 3, Bardaro (L1), Martinez 1, Koulisiani 1, Rivero, Allaoui, Atamah, Marring. N.E. – Magnani (L2). All. Francois Salvagni. PERUGIA: Gardini 19, Perinelli 16, Williams 15, Mazzaro 8, Bartolini 5, Ricci 3, Recchia (L1), Markovic 9, Fiesoli 1, Kump, Sirressi (L2). N.E. - Lemmens, Turlà. All. Andrea Giovi. Arbitri: Angelo Santoro (VA) e Armando Simbari (BR). HONDA (b.s. 10, v. 5, muri 9, errori 20). MC (b.s. 6, v. 1, muri 12, errori 12). PERUGIA - Torna a graffiare in serie A1 femminile la Bartoccini Mc Restauri Perugia che conquista la seconda vittoria in trasferta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

