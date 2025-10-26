Baronissi torna La Villa delle Zucche e dei Misteri | l' iniziativa

Il Comune di Baronissi, in collaborazione con Movida in Tour, annuncia la seconda edizione de “La Villa delle Zucche e dei Misteri”, l’evento autunnale pensato per coinvolgere grandi e piccini in un’esperienza unica tra gioco, fantasia e sorprese. L’appuntamento è fissato per venerdì 31 ottobre a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

A Baronissi torna ‘La Villa delle Zucche e dei Misteri’, un pomeriggio per tutta la famiglia” https://tinyurl.com/28t3svfx - facebook.com Vai su Facebook

Baronissi, torna La Villa delle Zucche e dei Misteri: l'iniziativa - La sindaca Anna Petta: “Un evento che unisce divertimento, creatività e partecipazione, trasformando la Villa Comunale in uno spazio di magia e allegria” ... Secondo salernotoday.it

Baronissi, torna “La Villa delle Zucche e dei Misteri”. Sindaca Petta: “Un pomeriggio per tutta la famiglia” - La Sindaca Anna Petta: "Un evento che unisce divertimento, creatività e partecipazione, trasformando la Villa Comunale in uno spazio di magia e allegria" ... Lo riporta msn.com