bari tra luminarie di natale e caldo estivo

Luminarie in centro città e giornate di sole in spiaggia: il cuore di Bari si divide tra atmosfere natalizie - dato che il Comune ha deciso di installare, già a due mesi dal Natale, le luci nelle vie shopping - e la voglia d'estate, con la possibilità concreta di viverla ancora, grazie a temperature che nel weekend hanno raggiunto i 24 gradi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

