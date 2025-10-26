Bari tra luminarie di Natale e caldo estivo

Luminarie in centro città e giornate di sole in spiaggia: il cuore di Bari si divide tra atmosfere natalizie - dato che il Comune ha deciso di installare, già a due mesi dal Natale, le luci nelle vie shopping - e la voglia d'estate, con la possibilità concreta di viverla ancora, grazie a temperature che nel weekend hanno raggiunto i 24 gradi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bari tra luminarie di Natale e caldo estivo

News recenti che potrebbero piacerti

Natale è arrivato nel centro di Bari con più di due mesi d'anticipo: la sera del 24 ottobre, infatti, sono state accese le luminarie natalizie in via Sparano, la principale via dello shopping. Pochi giorni prima, invece, le luci si erano accese sulla parallela via Argiro, - facebook.com Vai su Facebook

Bari, in via Sparano arriva il Natale: ecco l’accensione delle luminarie. “Oltre 160mila led” - VIDEO - telebari.it/apertura/22970… - $Bari $Notizie $News - X Vai su X

A Bari il Comune accende le luminarie di Natale: ma con 24 gradi c'è ancora chi fa il bagno - È Natale in anticipo a Bari: ieri sera cittadini e turisti, tutti con il naso all'insù, hanno assistito all'accensione delle luminarie in via Sparano. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Bari, via Sparano si accende di luce: parte in anticipo l’atmosfera natalizia - Alle 18 l’accensione ufficiale delle luminarie: oltre 160mila led illumineranno la strada simbolo dello shopping barese. Riporta msn.com

Siamo a metà ottobre ma sembra già Natale - L'intento è di venire incontro alle esigenze dei commercianti penalizzati dai lavori stradali ... Segnala rainews.it