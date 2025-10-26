Bari-Mantova 1-0 | le pagelle dei biancorossi

Baritoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bari vince senza convincere con il Mantova con un successo di misura firmato da Moncini, una delle poche note liete di questo avvio di stagione dei biancorossi. Bruttissimo primo tempo della squadra di Fabio Caserta, in balia degli avversari e del loro schiacciante possesso palla. Nella. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

bari mantova 1 0LIVE Bari-Mantova 0-0 Serie B 2025/2026: Ripresa Partita In Arrivo - Mantova: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it scrive

bari mantova 1 0Bari-Mantova 1-0, le pagelle: Moncini incisivo, Cerofolini custodisce - Ordinaria amministrazione fino al 90', quando diventa protagonista assoluto con due interventi prodigiosi che salvano il risultato. Da tuttomercatoweb.com

bari mantova 1 0Serie B, il Bari muove la classifica: basta Moncini, Mantova piegato 1-0 - Successo di misura per il Bari che vince lo scontro diretto di bassa classifica contro il Mantova. Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Bari Mantova 1 0