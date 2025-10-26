Bari-Mantova 1-0 | le pagelle dei biancorossi
Il Bari vince senza convincere con il Mantova con un successo di misura firmato da Moncini, una delle poche note liete di questo avvio di stagione dei biancorossi. Bruttissimo primo tempo della squadra di Fabio Caserta, in balia degli avversari e del loro schiacciante possesso palla. Nella. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Argomenti simili trattati di recente
BARI-MANTOVA, le probabili #formazioni ? - facebook.com Vai su Facebook
$SerieB, la sfida $Bari- $Mantova in diretta gratuita su $DAZN senza registrazione - X Vai su X
LIVE Bari-Mantova 0-0 Serie B 2025/2026: Ripresa Partita In Arrivo - Mantova: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it scrive
Bari-Mantova 1-0, le pagelle: Moncini incisivo, Cerofolini custodisce - Ordinaria amministrazione fino al 90', quando diventa protagonista assoluto con due interventi prodigiosi che salvano il risultato. Da tuttomercatoweb.com
Serie B, il Bari muove la classifica: basta Moncini, Mantova piegato 1-0 - Successo di misura per il Bari che vince lo scontro diretto di bassa classifica contro il Mantova. Da tuttomercatoweb.com