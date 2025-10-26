Mantova, 26 ottobre 2025 – Il Mantova perde 1-0 la sfida diretta in casa di un Bari tremolante e sprofonda all’ultimo posto. Una sconfitta, la sesta in nove partite, che fa traballare nuovamente in modo pericoloso la panchina di mister Possanzini, anche se il tecnico virgiliano, proprio come è già accaduto un mese fa, potrebbe usufruire delle due partite ravvicinate nei prossimi giorni (mercoledì 29 al “Martelli” con il Catanzaro e domenica 2 novembre in casa della Sampdoria) per poter proseguire la sua avventura alla guida della squadra biancorossa. La gara parte nel segno della paura. Entrambe le contendenti non possono permettersi altri passi falsi, ma sono soprattutto i Galletti, contestati a più riprese dai loro tifosi, a risentire della situazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bari-Mantova 1-0, i virgiliani sprofondano e Possanzini torna in bilico