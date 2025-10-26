Bari-Mantova 1-0 | decide Moncini San Nicola in rivolta contro i De Laurentiis

Baritoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gol di Moncini in avvio di ripresa regala al Bari una vittoria preziosa ma tutt’altro che convincente nella sfida contro il Mantova, valida per la 9ª giornata di Serie B. Al San Nicola finisce 1-0, un risultato che permette ai biancorossi di salire a 9 punti, lasciando il penultimo posto e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bari mantova 1 0LIVE Bari-Mantova 0-0 Serie B 2025/2026: Ripresa Partita In Arrivo - Mantova: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Riporta sport.virgilio.it

bari mantova 1 0Bari-Mantova 1-0, i virgiliani sprofondano e Possanzini torna in bilico - La squadra mantiene a lungo il possesso della palla, ma non riesce a pungere e viene trafitta dai pugliesi che tornano a respirare ... Come scrive sport.quotidiano.net

bari mantova 1 0Serie B, il Bari muove la classifica: basta Moncini, Mantova piegato 1-0 - Successo di misura per il Bari che vince lo scontro diretto di bassa classifica contro il Mantova. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Bari Mantova 1 0