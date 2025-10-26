Bari-Mantova 1-0 | decide Moncini San Nicola in rivolta contro i De Laurentiis
Un gol di Moncini in avvio di ripresa regala al Bari una vittoria preziosa ma tutt’altro che convincente nella sfida contro il Mantova, valida per la 9ª giornata di Serie B. Al San Nicola finisce 1-0, un risultato che permette ai biancorossi di salire a 9 punti, lasciando il penultimo posto e. 🔗 Leggi su Baritoday.it
