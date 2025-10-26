Inter News 24 Barella Inter, un percorso da protagonista protagonista per il centrocampista nerazzurro che sforna un record personale incredibile! Le ultime. Nicolò Barella ha raggiunto un traguardo importante nella sua carriera con l’Inter, tagliando il traguardo delle 300 presenze con la maglia nerazzurra, diventando uno dei giocatori più importanti della squadra. Il centrocampista sardo ha esordito con l’ Inter il 26 agosto 2019, entrando al 66? della partita contro il Lecce. Da quel momento, la sua ascesa è stata rapida, e il suo impatto sulla squadra è stato immediato. Nella sua prima stagione, Barella ha collezionato 41 presenze e segnato 4 gol, tra cui uno in Champions League contro lo Slavia Praga e un altro decisivo in Serie A contro il Verona. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Barella Inter, l’ex Cagliari entra nella storia! Il centrocampista raggiunge un altro incredibile traguardo