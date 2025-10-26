Barbara Hanningan doppia meraviglia alla Scala
C’è qualcosa di unico nel talento di suo talento di Barbara Hannigan. La soprano, direttrice d’orchestra debutta questa sera al Piemarini, penultimo concerto della Filarmonica della Scala, nel doppio ruolo di interprete e direttrice. In programma due lavori accomunati da una profonda sensibilità: “ Metamorphosen “ di Richard Strauss e “ La voix humaine “ di Francis Poulenc su testo di Jean Cocteau, proposta in una versione multimediale. Hannigan, che interpreta e dirige simultaneamente “La voix humaine“ è Elle, donna abbandonata che nel monologo telefonico di Cocteau si aggrappa disperatamente a un amore perduto, sospesa tra lucidità e delirio, realtà e immaginazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
