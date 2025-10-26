Barbara Hanningan doppia meraviglia alla Scala

Ilgiorno.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è qualcosa di unico nel talento di suo talento di Barbara Hannigan. La soprano, direttrice d’orchestra debutta questa sera al Piemarini, penultimo concerto della Filarmonica della Scala, nel doppio ruolo di interprete e direttrice. In programma due lavori accomunati da una profonda sensibilità: “ Metamorphosen “ di Richard Strauss e “ La voix humaine “ di Francis Poulenc su testo di Jean Cocteau, proposta in una versione multimediale. Hannigan, che interpreta e dirige simultaneamente “La voix humaine“ è Elle, donna abbandonata che nel monologo telefonico di Cocteau si aggrappa disperatamente a un amore perduto, sospesa tra lucidità e delirio, realtà e immaginazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

barbara hanningan doppia meraviglia alla scala

© Ilgiorno.it - Barbara Hanningan, doppia meraviglia alla Scala

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

barbara hanningan doppia meravigliaBarbara Hanningan, doppia meraviglia alla Scala - C’è qualcosa di unico nel talento di suo talento di Barbara Hannigan. Riporta ilgiorno.it

Barbara Hannigan per il concerto finale Festival dei Due Mondi - La 67/a edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto si chiude il 14 luglio con il suo appuntamento più atteso, il concerto finale in piazza Duomo alle ore 19. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Barbara Hanningan Doppia Meraviglia