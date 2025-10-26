Barbara Hannigan debutta alla Scala dirigendo e cantando

Milano, 26 ott. (askanews) – È il debutto al Teatro alla Scala per Barbara Hannigan, direttrice e soprano, da poco nominata accademica onoraria anche a Santa Cecilia: l’artista canadese dirige questa sera l’Orchestra Filarmonica in “Metamorphosen” per 25 archi solisti di Richard Strauss, e ne “La voix humaine”, tragedia in un atto di Francois Poulanc. In prova, la sua voce riempie il teatro, si fonde e si scioglie con il dramma del testo di Jean Cocteau, una donna che al telefono affronta l’abbandono dell’amante, di cui il pubblico può solo intuire le parole – qui con l’aiuto di una versione multimediale con regia e video firmati dalla stessa Hannigan con Denis Guéguin e Clemens Malinowski. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

