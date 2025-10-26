Barba Avs Radici in Comune contro la giunta Masci | Un blob amministrativo senza vergogna

Ilpescara.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La maggioranza del sindaco Carlo Masci non teme più nemmeno le brutte figure e si comporta come il Blob di fantascienza: la massa gelatinosa che tuttoassorbe senza colpo ferire. A dirlo la consigliera comunale di Avs Radici in Comune che commenta l'operato dell'amministrazione comunale con un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

'Radici in Comune' sul maltempo, Pescara più fragile che mai - Ormai sappiamo che l'eccezionalità sarà la nuova normalità, e le parole che prima per noi non significavano molto, cominciano a ... Segnala ansa.it

Mirò, si riaccende il confronto - Radici in Comune, con la consigliera comunale Simona Barba, ha preannunciato un' azione di contrasto al progetto, che viene ritenuto di forte impatto anche sulla città ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Barba Avs Radici Comune