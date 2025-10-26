Baracconi Non solo attrazioni e giochi Tornano Halloween e la Festa del Bambino
In tantissimi in questo ultimo fine settimana per l’edizione 2025 dei Baracconi di Perugia che illuminano il Piazzale Umbria Jazz a Pian di Massiano con luci, attrazioni e iniziative per tutte le età. L’edizione numero 102 presenta oltre 130 attrazioni tra giostre tradizionali come la ruota panoramica, il bruco mela, il tagadà, l’autoscontro e la novità di quest’anno, il Joker Jump, giostra adrenalinica che aggiunge un tocco di modernità all’offerta del parco. Un clima che conferma anche la grande attenzione riservata alla sicurezza dei visitatori del Luna Park, un aspetto considerato di fondamentale importanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
