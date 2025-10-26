Baracconi Non solo attrazioni e giochi Tornano Halloween e la Festa del Bambino

Lanazione.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In tantissimi in questo ultimo fine settimana per l’edizione 2025 dei Baracconi di Perugia che illuminano il Piazzale Umbria Jazz a Pian di Massiano con luci, attrazioni e iniziative per tutte le età. L’edizione numero 102 presenta oltre 130 attrazioni tra giostre tradizionali come la ruota panoramica, il bruco mela, il tagadà, l’autoscontro e la novità di quest’anno, il Joker Jump, giostra adrenalinica che aggiunge un tocco di modernità all’offerta del parco. Un clima che conferma anche la grande attenzione riservata alla sicurezza dei visitatori del Luna Park, un aspetto considerato di fondamentale importanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

baracconi non solo attrazioni e giochi tornano halloween e la festa del bambino

© Lanazione.it - Baracconi Non solo attrazioni e giochi. Tornano Halloween e la Festa del Bambino

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

baracconi attrazioni giochi tornanoBaracconi Non solo attrazioni e giochi. Tornano Halloween e la Festa del Bambino - In tantissimi in questo ultimo fine settimana per l’edizione 2025 dei Baracconi di Perugia che illuminano il Piazzale Umbria ... msn.com scrive

baracconi attrazioni giochi tornanoHalloween, è festa ai Baracconi: spettacoli e truccabimbi - I Baracconi di Perugia si preparano a ospitare l’appuntamento più spettrale dell’anno: la terza festa di Halloween, venerdì 31 ottobre. perugiatoday.it scrive

Tornano i Baracconi Brividi e divertimento: "Una parentesi di spensieratezza per tutti" - Inizia il conto alla rovescia: eh sì, sabato 11 a Pian di Massiano si riaccendono le luci dei Baracconi. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Baracconi Attrazioni Giochi Tornano