Bankitalia | non prendete banconote macchiate Stornara | bancomat esplosi non ce ne sono più Lettera del sindaco al governo

L'immagine di una banconota macchiata è stata diffusa dalla Banca d'Italia. Che comunica ai cittadini la necessità di non prendere da alcuno banconote macchiate. Quelle macchie sono origine di furto o rapina. La questione riguarda tutta Italia. In Puglia, il sindaco di Stornara ha inviato una lettera al governo: occorre un intervento perché dopo l'ultima esplosione sono finiti gli sportelli bancomat utilizzabili nel paese del foggiano. Situazione simile segnalata anche nella vicina Stornarella.

