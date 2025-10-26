banditi smascherati dal video i carabinieri sventano assalto al bancomat

Capannori, 26 ottobre 2025 – Grazie all’intervento tempestivo ed efficace dei carabinieri, è fallito l’assalto al bancomat dell’ufficio postale di via Sottomonte a Guamo, frazione di Capannori. Intorno alle 4, nella notte tra venerdì e sabato, l’operatore che gestisce la videosorveglianza da remoto ha segnalato alla centrale operativa dei carabinieri, la presenza di tre persone incappucciate, comunque travisate, che “armeggiavano” nei pressi dello sportello ATM. Appresa la notizia, la centrale operativa della Compagnia di Lucca, ha inviato due equipaggi, che sono giunti sul posto in pochi minuti, riuscendo a sorprendere i malfattori, che sono stati costretti a fuggire a piedi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

