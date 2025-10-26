Bandecchi | Se campani vogliono cambiare noi l' unica scelta

"Viste le liste degli altri, se il popolo campano sceglierà di cambiare le sue sorti, dovrà scegliere per forza noi. Se, invece, sceglierà di galleggiare, allora potrà scegliere tutti i politicanti che ho visto nelle altre liste". Lo ha detto il candidato alla presidenza della Campania Stefano Bande. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bandecchi: "Se campani vogliono cambiare, noi l'unica scelta"

