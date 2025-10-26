BALLANDO | SCONTRO TOTALE LUCARELLI-D’URSO E VIENE TIRATA IN BALLO FIALDINI

Bubinoblog | 26 ott 2025

Selvaggia Lucarelli cercava lo scontro con Barbara d’Urso ed è arrivato. Il tutto parte dall’esibizione a Ballando con le Stelle che non ha entusiasmato la giuria. “Stasera ti converrebbe che parlassi d’altro e non di ballo“ ha aperto le danze la Lucarelli. “Per quanto mi riguarda puoi parlare di ciò che vuoi. Sono qui per questo, pronta a farmi giudicare“, ha replicato la d’Urso a stretto giro. “Ma era una battuta! Non sei più nemmeno spiritosa, forse ti converrebbe che parlassimo di tv e di altro perché non è stata la vostra serata migliore sul ballo. Questa sera c’era molta fatica nello stare dietro a Pasquale e si è visto”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

