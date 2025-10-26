Ballando con le stelle vincitore della puntata e decisione sull’eliminazione

Anche questo sabato sera le luci della pista di Ballando con le stelle si sono accese per la quinta puntata del celebre show di Rai1, condotto con la consueta eleganza da Milly Carlucci. Un appuntamento attesissimo dal pubblico, che il 25 ottobre ha seguito ore di spettacolo, emozioni e colpi di scena. Al fianco della padrona di casa, la giuria ormai storica composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, pronta a giudicare le performance dei concorrenti con la loro inconfondibile miscela di ironia e severità. La grande novità di quest’edizione, come molti sanno, riguarda l’assenza di Paolo Belli nel ruolo di “spalla” di Milly: il cantante è infatti sceso in pista come concorrente, mentre al suo posto, nella Sala delle Stelle, è arrivato l’ex campione olimpico Massimiliano Rosolino. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

