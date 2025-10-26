Ballando con Le Stelle Selvaggia Lucarelli a Barbara D’Urso | Ma davvero rosichi a questi livelli? Cosa è successo e perché la concorrente è apparsa ‘fuori fuoco’

La valanga si forma da un sassolino. Che pare un modo di dire e invece è vero, l’instabilità del manto nevoso: basta una vibrazione, un animale che passa (persino uno di quelli che si muovono leggerissimi come un cerbiatto), oppure per l’appunto un sasso e addio, l’equilibrio si rompe, uno strato di neve cede, la massa scivola, s’ingrandisce e siamo alla valanga. Il sassolino, per Barbara D’Urso, è stato il non avere digerito una cosa detta da Selvaggia Lucarelli a TvTalk e così ieri sera, a Ballando con Le Stelle, Barbarissima ha scatenato una valanga che ha finito per travolgere lei stessa. Intanto, D’Urso balla bene e probabilmente la sua idea – si fanno ipotesi – era quella di mettere tutti a tacere col ballo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it