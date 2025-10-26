Ballando con le Stelle Pasquale La Rocca difende Barbara D' Urso dopo l' ultima esibizione | Lei ha avuto coraggio

Comingsoon.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pasquale La Rocca ha replicato alle critiche a Barbara D'Urso dopo l'ultima esibizione a Ballando con le Stelle: ecco cosa ha dichiarato il maestro di ballo!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

ballando con le stelle pasquale la rocca difende barbara d urso dopo l ultima esibizione lei ha avuto coraggio

© Comingsoon.it - Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca difende Barbara D'Urso dopo l'ultima esibizione: "Lei ha avuto coraggio"

Altri contenuti sullo stesso argomento

ballando stelle pasquale roccaBallando con le Stelle, Pasquale La Rocca difende Barbara D'Urso dopo l'ultima esibizione: "Lei ha avuto coraggio" - Pasquale La Rocca ha replicato alle critiche a Barbara D'Urso dopo l'ultima esibizione a Ballando con le Stelle: ecco cosa ha dichiarato il maestro di ballo! Si legge su comingsoon.it

ballando stelle pasquale roccaBallando con le Stelle, Pasquale La Rocca: "Barbara meravigliosa e io non ho esagerato". La risposta alle critiche - Dopo il botta e risposta di fuoco on la nella quinta puntata di Ballando con le Stelle, il maestro di danza di Barbara D'Urso ha qualcosa (di velenoso) da aggiungere ... Lo riporta libero.it

ballando stelle pasquale roccaPasquale La Rocca replica dai social alle “accuse” fatte dalla giusta di Ballando con le stelle - Pasquale La Rocca rompe il silenzio sui social e replica alle accuse mosse contro di lui dalla giuria di Ballando con le stelle ... Lo riporta ultimenotizieflash.com

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Pasquale Rocca