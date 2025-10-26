Ballando con le Stelle pagelle quinta puntata | Barbara D' Urso rosica Fabio Fognini sbotta

Quinta puntata di Ballando con le Stelle con eliminazione rimandata alla sesta puntata, e con il secondo round D'Urso vs Lucarelli: ecco le nostre pagelle Milly Carlucci ce lo aveva assicurato: alla quinta puntata di Ballando con le Stelle, ci sarebbe stata la prima eliminazione della ventesima edizione. Invece, siccome all' 1.22 di notte la conduttrice stava ancora annunciando quali coppie sarebbero passate alla puntata successiva, lo spareggio non s'è fatto e se ne riparla sabato prossimo. Così si potrà prolungare anche la sesta puntata. Ad ogni modo, a contendersi il turno saranno i concorrenti più scarsi, cioè Beppe Convertini ed Emma Coriandoli, rispettivamente in coppia con Veera Kinnunen e Simone Di Pasquale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

