Ballando con le stelle Milly Carlucci spiazza tutti sull’eliminato | é polemica

Ogni sabato sera, il palcoscenico di Ballando con le stelle si trasforma in un vero e proprio teatro dell'emozione. Luci soffuse, orchestra tesa, pubblico che applaude con misura: tutto sembra preparare il terreno al momento più atteso della serata, quello dell'eliminazione. Milly Carlucci, con la sua conduzione solenne e impeccabile, introduce il verdetto tra attimi di suspense, concorrenti che si stringono la mano e una colonna sonora drammatica che accompagna la tensione.

