Ballando con le stelle lite infuocata tra Barbara e Selvaggia | succede di tutto

News tv. “Poverina.”. – Da settimane i giurati la provocavano, qualcuno attendeva il momento giusto, e alla fine è arrivato. Barbara d’Urso ha acceso la serata di Ballando con le Stelle regalando uno degli scontri più tesi (e discussi) della stagione. Di fronte a lei, Selvaggia Lucarelli, che non ha risparmiato giudizi pungenti sull’esibizione della conduttrice partenopea con il ballerino Pasquale La Rocca. . “Stasera ti converrebbe che parlassi d’altro e non di ballo”, ha detto la giurata con il suo solito sarcasmo. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, lite infuocata tra Barbara e Selvaggia: succede di tutto

Tutte le coppie si sono esibite? Chi verrà eliminato? #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook

La quarta puntata di "Ballando con le Stelle" in onda sulla rete ammiraglia ieri sera ha ottenuto il 23,3% di share con 2 milioni 858 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X

Ballando con le Stelle, lite infuocata tra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli. «Ti darei volentieri un cazzotto». «Comprate un libro di analisi del testo» - Tutto è iniziato con la clip introduttiva di Nancy Brilli, in cui ha ammesso di aver vissuto una settimana difficile a causa della morte della sua cagnolina. Segnala leggo.it

Lite fra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli a Ballando con le stelle: "Ti darei un cazzotto" - Una puntata a dir poco movimentata quella di Ballando con le stelle, che nella serata del 4 ottobre è stata teatro di un'accesa lite fra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli, rispettivamente giudice e ... ilgiornale.it scrive

Selvaggia Lucarelli, frecciata velenosa a Convertini e Rossella Erra sbotta: “Vergognoso”/ È Lite a Ballando - L'avete ucciso" Lite a Ballando con le stelle 2025 Sta andando in onda la 1a puntata di Ballando con ... Segnala ilsussidiario.net