La puntata del 25 ottobre di Ballando con le Stelle è stata un po’ una resa dei conti, come annunciato dalla stessa conduttrice prima della partenza della gara. Tanto show, ma anche tanta commozione per Carolyn Smith, che ha parlato del suo percorso oncologico. E la resa dei conti c’è in parte stata, come tra la gi uria e Marcella Bella: l’artista, durante la sua esibizione, ha spaccato una chitarra sul palco. Le nostre pagelle. Marcella Bella spacca la chitarra sul palco. Voto: 9. Marcella Bella non ha intenzione di arrendersi e vuole solo divertire (e divertirsi). Nelle ultime settimane si è scontrata spesso con la giuria, soprattutto durante la prima puntata. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ballando con le Stelle, le pagelle del 25 ottobre: Marcella Bella spacca una chitarra (9), D’Urso “a rischio” (6)

Marcella Bella cringe, le lacrime di Filippo Magnini e il trionfo di Francesca Fialdini: le pagelle di Ballando con le Stelle del 25 ottobre - In questa puntata è diventato sempre più chiaro un aspetto: il ballo sta iniziando a passare in secondo piano, ad emergere in questa fase dello show sono soprattutto le storie personali e passate dei ... Si legge su msn.com

