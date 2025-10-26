Il diverbio tra la conduttrice e la giurata ha dominato la serata. Tra frecciate, sarcasmo e repliche al vetriolo, la tensione tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli ha raggiunto un nuovo picco. Nuovo acceso scontro tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli durante la quinta puntata di Ballando con le Stelle in onda sabato 25 ottobre. Dopo l'esibizione della conduttrice partenopea in coppia con Pasquale La Rocca, il clima in studio si è infiammato a causa di una polemica nata da alcune dichiarazioni di Selvaggia a Tv Talk. L'accusa di Barbara D'Urso a Selvaggia Lucarelli: "Tifi Francesca Fialdini" Carmelita, come la chiamano i suoi fans, infatti, ha contestato alla giurata di tifare per Francesca Fialdini, come avrebbe dichiarato nel programma di Rai 3. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli scontro epico: “Non ti guardo perché ho da fare!”