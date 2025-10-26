Ballando con le Stelle Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli scontro epico | Non ti guardo perché ho da fare!
Il diverbio tra la conduttrice e la giurata ha dominato la serata. Tra frecciate, sarcasmo e repliche al vetriolo, la tensione tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli ha raggiunto un nuovo picco. Nuovo acceso scontro tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli durante la quinta puntata di Ballando con le Stelle in onda sabato 25 ottobre. Dopo l'esibizione della conduttrice partenopea in coppia con Pasquale La Rocca, il clima in studio si è infiammato a causa di una polemica nata da alcune dichiarazioni di Selvaggia a Tv Talk. L'accusa di Barbara D'Urso a Selvaggia Lucarelli: "Tifi Francesca Fialdini" Carmelita, come la chiamano i suoi fans, infatti, ha contestato alla giurata di tifare per Francesca Fialdini, come avrebbe dichiarato nel programma di Rai 3. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondisci con queste news
“Pensavo di farcela da sola, poi ho capito che avevo bisogno di aiuto”. Francesca Fialdini racconta a Ballando con le Stelle il momento vissuto negli anni scorsi. Che cosa le è successo. - facebook.com Vai su Facebook
La quarta puntata di "Ballando con le Stelle" in onda sulla rete ammiraglia ieri sera ha ottenuto il 23,3% di share con 2 milioni 858 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli scontro epico: “Non ti guardo perché ho da fare!” - Tra frecciate, sarcasmo e repliche al vetriolo, la tensione tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli ha raggiunto un nuovo picco. Lo riporta movieplayer.it
Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli, scontro a Ballando: «Se lo sai che ci facciamo noi qui? Non vale la pena parlare con te» - Ogni puntata il suo insegnante Pasquale La Rocca cerca di alzare sempre di più l'asticella ma ... Da msn.com
Ballando con le Stelle, le pagelle: Barbara D'Urso rosicona (8), Francesca Fialdini si scioglie (7), Fabio Fognini sbrocca (9), Rosa Chemical ripetitiva (4) - Milly Carlucci annuncia che ci sarà la prima eliminazione di questa nuova edizione, ma per vedere le ultime due coppie in ... Scrive leggo.it