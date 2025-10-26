Ballando con le Stelle 2025 quinta puntata tra scintille e talento | lo scontro D’Urso-Lucarelli infiamma la serata

La quinta puntata di Ballando con le Stelle 2025 ha segnato una svolta nella competizione. L’eliminazione, inizialmente prevista, è stata rinviata alla prossima settimana, ma il verdetto è nell’aria: a rischio ci sono la Signora Coriandoli e Beppe Convertini. Tuttavia, a catalizzare l’attenzione del pubblico è stato il durissimo scontro tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli, che ha oscurato per qualche minuto la danza e riacceso il dibattito. Sul versante tecnico, invece, Francesca Fialdini, Filippo Magnini e Andrea Delogu continuano a dominare la classifica, mentre Martina Colombari vola grazie al tesoretto. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

