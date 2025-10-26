Ballando con le Stelle 2025 quinta puntata tra scintille e talento | lo scontro D’Urso-Lucarelli infiamma la serata
La quinta puntata di Ballando con le Stelle 2025 ha segnato una svolta nella competizione. L’eliminazione, inizialmente prevista, è stata rinviata alla prossima settimana, ma il verdetto è nell’aria: a rischio ci sono la Signora Coriandoli e Beppe Convertini. Tuttavia, a catalizzare l’attenzione del pubblico è stato il durissimo scontro tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli, che ha oscurato per qualche minuto la danza e riacceso il dibattito. Sul versante tecnico, invece, Francesca Fialdini, Filippo Magnini e Andrea Delogu continuano a dominare la classifica, mentre Martina Colombari vola grazie al tesoretto. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Tutte le coppie si sono esibite? Chi verrà eliminato? #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook
La quarta puntata di "Ballando con le Stelle" in onda sulla rete ammiraglia ieri sera ha ottenuto il 23,3% di share con 2 milioni 858 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Le pagelle della quinta puntata di “Ballando con le stelle 2025”: Martina Colombari insidia il terzetto delle meraviglie - Oltre a Francesca Fialdini, Barbara D'Urso e Andrea Delogu c'è una nuova candidata alla vittoria del talent- Secondo iodonna.it
Ballando con le stelle 2025, nessun eliminato: la classifica dopo la quinta puntata - Non c’è stata ancora alcuna eliminazione a Ballando con le stelle, arrivato alla quinta puntata il 26 ottobre. Secondo fanpage.it
“Ballando con le stelle”: la coppia vincitrice della quinta puntata del 2025 e la classifica - La coppia che ha totalizzato il maggior numero di punti è quella formata da Martina Colombari e Luca Favilla. sorrisi.com scrive