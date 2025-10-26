Ballando con le stelle 2025 nessun eliminato | la classifica dopo la quinta puntata

Non c’è stata ancora alcuna eliminazione a Ballando con le stelle, arrivato alla quinta puntata il 26 ottobre. Sono due, però, i concorrenti finiti allo spareggio: Beppe Convertini e la signora Coriandoli. Uno dei due dovrà abbandonare il programma all’inizio della prossima puntata. A vincere la serata è stata Martina Colombari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

