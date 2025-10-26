Ballando con le Stelle 2025 le lacrime di Magnini scontro D' Urso-Lucarelli

La Signora Coriandoli e Beppe Convertini a rischio eliminazione, Francesca Fialdini racconta un momento buio del passato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ballando con le Stelle 2025, le lacrime di Magnini, scontro D'Urso-Lucarelli

Scopri altri approfondimenti

“Pensavo di farcela da sola, poi ho capito che avevo bisogno di aiuto”. Francesca Fialdini racconta a Ballando con le Stelle il momento vissuto negli anni scorsi. Che cosa le è successo. - facebook.com Vai su Facebook

La quarta puntata di "Ballando con le Stelle" in onda sulla rete ammiraglia ieri sera ha ottenuto il 23,3% di share con 2 milioni 858 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X

Ballando con le Stelle, pagelle: Magnini piange per Rosolino(7), D'Urso "rosicona" (5), Mariotto imbarazza Milly Carlucci (5) - Promossi e bocciati e top e flop della quinta puntata del dance show del sabato sera di Rai Uno guidato da Milly Carlucci ... Lo riporta libero.it

Ballando con le Stelle 2025, le lacrime di Magnini, scontro D'Urso-Lucarelli - La Signora Coriandoli e Beppe Convertini a rischio eliminazione, Francesca Fialdini racconta un momento buio del passato ... Come scrive msn.com

Ballando, Filippo Magnini in lacrime per Massimiliano Rosolino: «Combatte una battaglia silenziosa». E un giudice svela (non volendo) il motivo - L'ex nuotatore di Pesaro si è lasciato andare dopo un commento di Ivan Zazzaroni, ma il motivo della sua commozione non ... corriereadriatico.it scrive