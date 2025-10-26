Ballando con le Stelle 2025 le lacrime di Magnini scontro D' Urso-Lucarelli

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Signora Coriandoli e Beppe Convertini a rischio eliminazione, Francesca Fialdini racconta un momento buio del passato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ballando con le stelle 2025 le lacrime di magnini scontro d urso lucarelli

© Gazzetta.it - Ballando con le Stelle 2025, le lacrime di Magnini, scontro D'Urso-Lucarelli

Scopri altri approfondimenti

ballando stelle 2025 lacrimeBallando con le Stelle, pagelle: Magnini piange per Rosolino(7), D'Urso "rosicona" (5), Mariotto imbarazza Milly Carlucci (5) - Promossi e bocciati e top e flop della quinta puntata del dance show del sabato sera di Rai Uno guidato da Milly Carlucci ... Lo riporta libero.it

Ballando con le Stelle 2025, le lacrime di Magnini, scontro D'Urso-Lucarelli - La Signora Coriandoli e Beppe Convertini a rischio eliminazione, Francesca Fialdini racconta un momento buio del passato ... Come scrive msn.com

ballando stelle 2025 lacrimeBallando, Filippo Magnini in lacrime per Massimiliano Rosolino: «Combatte una battaglia silenziosa». E un giudice svela (non volendo) il motivo - L'ex nuotatore di Pesaro si è lasciato andare dopo un commento di Ivan Zazzaroni, ma il motivo della sua commozione non ... corriereadriatico.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle 2025 Lacrime