Ballando con le Stelle 2025 | la graduatoria aggiornata nessuna eliminazione nella quinta puntata
ABBONATI A DAYITALIANEWS La gara entra nel vivo. La quinta puntata di Ballando con le Stelle 2025, andata in onda sabato 25 ottobre, ha segnato un momento chiave per il talent show di Milly Carlucci su Rai1. Pur non essendoci ancora stati eliminati ufficiali, la tensione è salita alle stelle: i due concorrenti con il punteggio più basso, Beppe Convertini e la signora Coriandoli, si sfideranno nello spareggio d’apertura della prossima puntata, in programma sabato 1 novembre. A conquistare la vittoria della serata è stata Martina Colombari, che ha dominato la classifica provvisoria. Chi rischia l’eliminazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tutte le coppie si sono esibite? Chi verrà eliminato? #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook
La quarta puntata di "Ballando con le Stelle" in onda sulla rete ammiraglia ieri sera ha ottenuto il 23,3% di share con 2 milioni 858 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Ballando con le stelle 2025, nessun eliminato: la classifica dopo la quinta puntata - Non c’è stata ancora alcuna eliminazione a Ballando con le stelle, arrivato alla quinta puntata il 26 ottobre. Segnala fanpage.it
Le pagelle della quinta puntata di “Ballando con le stelle 2025”: Martina Colombari insidia il terzetto delle meraviglie - Oltre a Francesca Fialdini, Barbara D'Urso e Andrea Delogu c'è una nuova candidata alla vittoria del talent- Secondo iodonna.it
BALLANDO CON LE STELLE 2025, PAGELLE 5^ PUNTATA/ Colombari insidia Fialdini, Beppe Convertini eliminato? - Ballando con le stelle 2025, pagelle quinta puntata, in vetta alla classifica Martina Colombari, l'eliminato tra Beppe Convertini e Signora Coriandoli ... ilsussidiario.net scrive