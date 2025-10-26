ABBONATI A DAYITALIANEWS La gara entra nel vivo. La quinta puntata di Ballando con le Stelle 2025, andata in onda sabato 25 ottobre, ha segnato un momento chiave per il talent show di Milly Carlucci su Rai1. Pur non essendoci ancora stati eliminati ufficiali, la tensione è salita alle stelle: i due concorrenti con il punteggio più basso, Beppe Convertini e la signora Coriandoli, si sfideranno nello spareggio d’apertura della prossima puntata, in programma sabato 1 novembre. A conquistare la vittoria della serata è stata Martina Colombari, che ha dominato la classifica provvisoria. Chi rischia l’eliminazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ballando con le Stelle 2025: la graduatoria aggiornata, nessuna eliminazione nella quinta puntata