Ballando Barbara D’Urso ‘rimandata’ | la difesa di La Rocca

Ildifforme.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Barbara D’Ursorimandata’ nell’ultima puntata di Ballando con le stelle. L’esibizione della conduttrice non è stata particolarmente apprezzata e ha fatto da prologo ad uno scontro rovente con la giurata Selvaggia Lucarelli. Secondo la giuria, la salsa proposta dal maestro di Barbara D’urso, Pasquale La Rocca, è stata ‘troppo’. Oggi, tocca al ballerino . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ballando barbara d8217urso 8216rimandata8217 la difesa di la rocca

© Ildifforme.it - Ballando, Barbara D’Urso ‘rimandata’: la difesa di La Rocca

News recenti che potrebbero piacerti

Barbara D'Urso a Ballando, dove vive la conduttrice: la casa total white nel verde, lo stile elegante e la collezione di peluche - Oggi, 27 settembre, la conduttrice scende in pista nel programa di Milly Carlucci insieme al maestro Pasquale La Rocca. Lo riporta leggo.it

Barbara D’Urso a Ballando, a pochi passi da Belen. Poi la confessione: “Arrabbiata” - Proprio loro che da anni non hanno un buon rapporto e anche dietro le quinte del programma Rai il gelo non si è di ... Come scrive dilei.it

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci incalza Barbara D’Urso in attesa di esibirsi: “Tremebonda” - “Vent’anni fa non potevamo immaginare di avere un percorso così bello e così lungo”, così Milly Carlucci ha dato il via alla ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Secondo dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Barbara D8217urso 8216rimandata8217