Ballando Barbara D’Urso ‘rimandata’ | la difesa di La Rocca

(Adnkronos) – Barbara D’Urso ‘rimandata’ nell’ultima puntata di Ballando con le stelle. L’esibizione della conduttrice non è stata particolarmente apprezzata e ha fatto da prologo ad uno scontro rovente con la giurata Selvaggia Lucarelli. Secondo la giuria, la salsa proposta dal maestro di Barbara D’urso, Pasquale La Rocca, è stata ‘troppo’. Oggi, tocca al ballerino . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ballando, Barbara D’Urso ‘rimandata’: la difesa di La Rocca

