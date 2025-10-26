Bahar e Sarp la scena segreta mai andata in onda | cos’è stato tagliato e perché
I fan di “La forza di una donna” pensavano di conoscere ogni lacrima, ogni abbraccio e ogni sguardo tra Bahar e Sarp. Eppure, nelle ultime ore, è emerso un dettaglio che sta facendo impazzire gli spettatori: esiste una scena mai andata in onda tra i due protagonisti, girata ma successivamente tagliata in fase di montaggio. Un momento intenso e drammatico che avrebbe dovuto chiudere una delle puntate più forti della stagione, ma che è stato escluso per ragioni editoriali. Secondo indiscrezioni provenienti dal set, la scena in questione mostrava un dialogo inedito tra Bahar e Sarp subito dopo una delle loro liti più dure. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
