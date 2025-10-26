Bagno di folla per Salvini a Napoli

"Spero che in tanti votino. Anche perché a sinistra sono divisi". Così il vicepremier Matteo Salvini, segretario della Lega, a Napoli, a margine della presentazione della lista della Lega per le prossime elezioni regionali della Campania. "Che Fico, De Luca, la Schlein, Manfredi, Conte dicano ognuno una cosa diversa, mi sembra evidente. Come potranno governare una Regione se non vanno d'accordo neanche tra di loro?", aggiunge. Il centrodestra, secondo il leader del Carroccio, invece sarebbe coeso: Continue frizioni con il vicepremier Antonio Tajani? "Ci amiamo". Soddisfazione, intanto, per la grande accoglienza che il capoluogo partenopeo ha riservato al vicepremier e alla dirigenza nazionale del suo partito. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bagno di folla per Salvini a Napoli

Altri contenuti sullo stesso argomento

Bagno di folla per il grande show organizzato dalla Ferrari a Milano: prima i giri in strada all'ombra del Castello Sforzesco, poi l'intervista a Leclerc e Hamilton - facebook.com Vai su Facebook

Bagno di folla per Gianmarco Tamberi a Trento Numerosi tifosi hanno chiesto foto e video al campione di salto in alto Gianmarco #Tamberi, ospite al Festival dello Sport di Trento. @GianluVisco - X Vai su X

Napoli, bagno di folla per Conte e gli azzurri a Castel di Sangro: "Scritta la storia, ma..." - Bagno di folla per Antonio Conte e per il suo Napoli a Castel di Sangro, sede del ritiro dei campioni d'Italia salutati da tantissimi tifosi che hanno ascoltato le parole ... Scrive corrieredellosport.it

Conor McGregor in tour tra Pozzuoli e Napoli: allenamenti, tradizioni e bagno di folla - Conor McGregor sta trascorrendo alcuni giorni in Campania a bordo del suo yacht, insieme alla moglie e ai loro quattro figli. Secondo ilmattino.it

Napoli, che entusiasmo. Il Mattino: "Azzurri, bagno di folla. 'Rifacciamo la storia'" - Numerosissimi i tifosi accolti per incontrare il Napoli di Conte, pronto a iniziare una nuova stagione. Riporta tuttomercatoweb.com