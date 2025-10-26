Bagno di folla in piazza Giordano ma un residente si arrabbia | Suoni infernali e scempio
La Pro Loco di Foggia brinda al successo della ‘Sagra del Pancotto e del Vino’, evidenziando come l'evento di venerdì 24 e sabato 25 ottobre sia stato caratterizzato “da due giorni intensi, ricchi di sorrisi, profumi, tradizione e condivisione, in cui Foggia ha saputo, ancora una volta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Bagno di folla per il grande show organizzato dalla Ferrari a Milano: prima i giri in strada all'ombra del Castello Sforzesco, poi l'intervista a Leclerc e Hamilton - facebook.com Vai su Facebook
Bagno di folla per Gianmarco Tamberi a Trento Numerosi tifosi hanno chiesto foto e video al campione di salto in alto Gianmarco #Tamberi, ospite al Festival dello Sport di Trento. @GianluVisco - X Vai su X