Bagno di folla in piazza Giordano ma un residente si arrabbia | Suoni infernali e scempio

La Pro Loco di Foggia brinda al successo della ‘Sagra del Pancotto e del Vino’, evidenziando come l'evento di venerdì 24 e sabato 25 ottobre sia stato caratterizzato “da due giorni intensi, ricchi di sorrisi, profumi, tradizione e condivisione, in cui Foggia ha saputo, ancora una volta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it