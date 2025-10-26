Bagno di folla e grande partecipazione di giovani per l’incontro promosso da Vittorio Marino
Tempo di lettura: 2 minuti Grande partecipazione questa mattina all’incontro “Generazioni di amministratori a confronto”, organizzato dal consigliere comunale Vittorio Marino, con la partecipazione del deputato Stefano Graziano, del candidato al Consiglio Regionale Marco Villano e la moderazione del giornalista Vincenzo Sagliocco. Un vero e proprio bagno di folla ha accompagnato il confronto tra esperienze diverse, tra chi ha amministrato e chi oggi continua a farlo con la stessa passione e senso di responsabilità. Particolarmente significativa la presenza di tanti giovani, segno di un interesse crescente verso la politica e verso un modo nuovo di viverla, fatto di ascolto, impegno e partecipazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
